Haliliye Belediyesi'nin "Altın makas" projesi
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Haliliye Belediyesi'nin "Altın makas" projesi

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Haliliye Belediyesi'nin 'Altın makas' projesi

Haliliye Belediyesince başlatılan "Altın makas" projesi kapsamında hijyene önem veren berber ve kuaförlere altın makas ile sertifikaları verdi.

Haliliye Belediyesince başlatılan "Altın makas" projesi kapsamında hijyene önem veren berber ve kuaförlere altın makas ile sertifikaları verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, berber ve kuaförlere yönelik başlatılan kampanya kapsamında insan sağlığına ve hijyene önem veren esnaflara Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından altın makas, sertifika ve bayrak verildi.

Amaçlarının halk sağlığını korumak, esnafa farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Kampanya ile altın makas sertifikası, bayrak ve altın makası almaya hak kazananlara takdim ettik. Bunun sonrasında ise fırınlarımızda altın kürek, ocak başlarında altın şiş ve kasaplarımızda ise altın bıçak uygulaması ile devam edeceğiz. Esnaflarımızı teşvik etmek istiyoruz. Daha güzel ve özellikle pandemi döneminde daha hijyenik daha temiz müesseseler oluşsun diye onları teşvik etmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte kademe kademe sayılarının artacağının kanaatindeyim. Diğer esnaflarımıza yönelikte bu tip teşvik edici uygulamalarımız devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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