Haliliye Belediyesi kick boks müsabakalarına ev sahipliği yapacak
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Haliliye Belediyesi kick boks müsabakalarına ev sahipliği yapacak

16.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:18
Haliliye Belediyesi kick boks müsabakalarına ev sahipliği yapacak

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Türkiye Kick Boks Federasyonundan müsabakalarına Haliliye Belediyesi olarak ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Türkiye Kick Boks Federasyonundan müsabakalarına Haliliye Belediyesi olarak ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Canpolat, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve Türkiye Kick Boks Şanlıurfa Şube Başkanı Murat Akaltun ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde Başkan Mehmet Canpolat, spora ve sporculara desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Yapılan görüşmede dan müsabakalarına Haliliye Belediyesi olarak ev sahipliği yapacaklarını belirten Canpolat, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gençlerin yanında olmaya, hayatlarının her alanında yer almaya ve spor hayatlarında Haliliye Belediyesi olarak bir çok dalda vatandaşlarımızın ve gençlerimizin yanında olduk. Kick boks alanında da değerli başkanım ve hocalarımız nezaretinde hem Türkiye birinciliği hem de Avrupa ve il birincilikleri aldık. Kick boksun Türkiye çapındaki dan müsabakalarına Haliliye Belediyesi olarak ev sahipliği yapacağız. İlimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye gayret ettiğimiz gibi farklı bireylerin yetişmesi adına kick boksta başlatmış olduğumuz bu serüvene birçok dalda devam ederekten yolumuza devam edeceğiz. Spora ve kick boksa verdiği desteklerden dolayı Canpolat'a teşekkür eden Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ise açıklamalarında, "Başkanımıza ve kulüp başkanına kick boksa vermiş oldukları değerden dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca başkanımızın da belirttiği gibi siyah kuşak dan müsabakalarını Haliliye Belediyesi Spor Salonunda yapacağız. Bununla ilgili gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Haliliye Belediyesinin hakikaten çok iyi bir Kick Boks takımı var. Uluslararası şampiyonaya da Haliliye Belediyesi Kick Boks Takımını göndereceğiz. Başkanımıza bize vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, Canpolat'a Kick Boks eldiveni hediye etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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