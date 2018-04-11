Haliliye Belediyesi İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon Fuarında Yerini Aldı

Haliliye Belediyesi, 11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan 6. Şanlıurfa İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda stant açarak, Haliliye'nin tanıtımıyla ilgili çalışmaları gerçekleştirecek.

Sanayici ve iş adamlarının girişimleriyle 11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan 6. Şanlıurfa İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda Haliliye Belediyesi, kurduğu stantla yerini aldı. Haliliye'nin tanıtımının yapılacağı stantta belediyeye ait kadın destek merkezlerinde yapılan eserler de sergilendi. Standı ziyarete gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Açılışına katıldığı fuarda alanı gezen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, standa gelen davetli ve vatandaşlarla sohbet etti.

15 Nisan pazar gününe kadar açık kalacak olan fuar, saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

"Demirkol'u yürekten kutluyorum"

Haliliye Belediyesi Halk Oyunları ekibi de, fuarda yöresel oyunları sahneledi. Haliliye Belediyesinin standını gezen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, ilk olarak çocukların gösterisini izledi. Bakan Fakıbaba'ya eşlik eden Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili stanttaki görseller aracılığıyla bilgi verdi. Yapılan çalışmalardan dolayı Demirkol'u tebrik eden Fakıbaba, yaptığı açıklamada, " AK Parti belediyeciliğinin farkının herkesin gelip görmesini istiyorum. Haliliye Belediyesini, Fevzi Demirkol'u tebrik ediyorum. Hakikaten arkadaşlar elinden geldiği kadar çalışıyor, insanların tümünü mutlu etmek kolay değil. Arkadaşlar, samimi ve iyi niyetli bir şekilde çalışıyorlar. Kendilerini yürekten kutluyorum. Harika bir çalışma. Yürekten tebrik ediyorum. Nüfusumuzun yüzde 10'u çölyaklı. Fevzi başkanımı kutluyorum, o insanların buna ihtiyacı var. Başkalarından görüyorlar ve yiyemiyor, bu proje sayesinde bu çocuklarımız da bunları yiyebiliyor. Yürekten kutluyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Bakan Fakıbaba, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra stanttan ayrıldı. - ŞANLIURFA