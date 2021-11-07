Haliliye Belediyesi gençleri hedeflerine hazırlıyor

Haliliye Belediyesi tarafından gençlerin spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamak, sporu sevdirmek ve lisanslı sporcular yetiştirme çalışmaları kapsamında açılan tekvando ve badminton kursları devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "Sağlık ve sporun kalbi Haliliye" sloganıyla sportif çalışmalarını sürdürüyor. Her alanda gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla gençlere spor alışkanlıkları kazandırmayı hedeflenen çalışmalarda, Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezinde tekvando ve Sabiha Özlek Spor Salonunda ise badminton kursuları açıldı. Lisanslı sporcular yetiştirilen kurslara gençlerin ilgisi büyük olurken, uzman eğitmenler tarafından eğitimler gerçekleştiriliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 7 ile 14 yaş grubu için düzenlenen tekvando, badminton, Voleybol ve basketbol kurs kayıtlarının devam ettiği açıklandı. Kurslara müracaatların ise tekvando için Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ve Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezinde, badminton, basketbol ve voleybol içinde Sabiha Özlek Spor Salonu'nda yapılabileceği belirtildi. - ŞANLIURFA