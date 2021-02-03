Haliliye Belediyesi 2 metruk binayı yıktı

Haliliye Belediyesi, 2 metruk yapının yıkıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, İpekyol ve Yenişehir mahallelerinde bulunan metruk binalarla ilgili gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, değerlendirme sonucunda güvenlik önlemlerini alarak iş makineleri aracılığıyla 2 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk binaların yıkımlarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü