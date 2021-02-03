Haliliye Belediyesi 2 metruk binayı yıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Haliliye Belediyesi 2 metruk binayı yıktı

03.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:40
Haliliye Belediyesi 2 metruk binayı yıktı

Haliliye Belediyesi, 2 metruk yapının yıkıldığını bildirdi.

Haliliye Belediyesi, 2 metruk yapının yıkıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, İpekyol ve Yenişehir mahallelerinde bulunan metruk binalarla ilgili gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, değerlendirme sonucunda güvenlik önlemlerini alarak iş makineleri aracılığıyla 2 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk binaların yıkımlarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haliliye Belediyesi 2 metruk binayı yıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 11:40:30. #1.14#
title