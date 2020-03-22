Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan evde kalın mesajı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, zorunlu haller dışında vatandaşlardan evlerinde çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, zorunlu haller dışında vatandaşlardan evlerinde çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Canpolat, yazılı mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yapılan çalışmaların eş zamanlı olarak Şanlıurfa ve Haliliye'de de yapıldığını belirtti.

Belediye olarak ilk günden bu yana alınan tedbirlerle görevlerini yatıklarını ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Bakanlıklarımızın almış oldukları tedbirler kapsamında kalabalık alanlar ve virüsün yayılabileceği bütün iş yerlerini kapatma tebligatlarını gerçekleştirdik. Çalışması zorunlu olan veya çalışmaya devam eden iş yerlerine ise aralıksız olarak denetlemeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun kullandığı bütün yerleri rutin olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan talebimiz acil ve zorunlu durumlar dışında dışarı çıkmamaları yönündedir. Bizler üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Zor zamanları hep birlikte aşacağız inşallah. Alınan ve alınacak her türlü tedbir vatandaşlarımızın sağlığı içindir. Lütfen sizler de sevdiklerinizin ve kendi sağlığınız için kurallara uyunuz ve tedbirlere riayet ediniz. Zorunlu haller olmadığı sürece evde kalın sağlıklı kalın."

Kaynak: AA