Haliliye Belediye Başkanı Canpolat incelemelerde bulundu
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Haliliye Belediye Başkanı Canpolat incelemelerde bulundu

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, içinde semt pazarı, halı saha, cami, muhtar evi ve zabıta amirliğinin bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, içinde semt pazarı, halı saha, cami, muhtar evi ve zabıta amirliğinin bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canpolat, Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı süren alanda incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Mahallede birçok ihtiyacı aynı alanda karşılayacak olan kompleks alanında yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Canpolat, 6 dönümlük alan üzerine kurulacak tesislerin en kısa sürede bitirilerek hizmete sunulacağını kaydetti.

Toplam alanı 6 bin 320 metrekare olan komplekste, semt pazarı, spor tesisi, tesis binası ile zabıta ve muhtar odası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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