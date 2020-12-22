ŞANLIURFA - Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi belediye başkanı Mehmet Canpolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Şanlıurfa Bürosunu ziyaret eden Canpolat, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında çekilen 750 binden fazla fotoğraf arasından belirlenen 76 seçkin kareyi inceledi.

Canpolat, haber kategorisinde Abdullah Çoşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" ile spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Canpolat, oylamadaki karelerin birbirinden değerli olduğun söyledi.

Canpolat, Anadolu Ajansı'nın 100 yılı aşkın süredir yurt içinde ve dışında başarılı bir şekilde önemli çalışmalar icra ettiğini belirterek tüm çalışanlara başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan