ŞANLIURFA - Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ŞANLIURFA - Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:27

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi belediye başkanı Mehmet Canpolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi belediye başkanı Mehmet Canpolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Şanlıurfa Bürosunu ziyaret eden Canpolat, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında çekilen 750 binden fazla fotoğraf arasından belirlenen 76 seçkin kareyi inceledi.

Canpolat, haber kategorisinde Abdullah Çoşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" ile spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Canpolat, oylamadaki karelerin birbirinden değerli olduğun söyledi.

Canpolat, Anadolu Ajansı'nın 100 yılı aşkın süredir yurt içinde ve dışında başarılı bir şekilde önemli çalışmalar icra ettiğini belirterek tüm çalışanlara başarılar diledi.

ŞANLIURFA - Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
ŞANLIURFA - Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
ŞANLIURFA - Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
ŞANLIURFA - Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Falcao Çağdaş Atan Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA - Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:27:33. #1.15#
title