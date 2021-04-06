Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canpolat mesajında, AA'nın Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.

AA'nın, Milli Mücadele sürecinde 6 Nisan 1920 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Canpolat şunları kaydetti:

"101 yıldır sesimizi dünyaya duyuran Anadolu Ajansı, başarılı çalışmalara imza atmıştır. Dünya gündemini belirleyen çalışmalara imza atan Anadolu Ajansı, etik kurallarından da asla ödün vermemektedir. Milli Mücadele döneminde zor şartlar altında kurularak 101 yıldır sesimizi dünyaya duyuran AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlar, başarılı çalışmalarının devam etmesini dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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