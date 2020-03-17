Halılara 'korona virüsü' önlemi
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Akdeniz, Türkiye, Güncel

Halılara 'korona virüsü' önlemi

Türkiye Profesyonel Halı Temizleyicileri Derneği (TPHTYD) Onursal Başkanı Azem Kökez, Türkiye'de de yeni tip korona virüsün (Covid-19) görülmesinin ardından, insanların evde en çok temas halinde oldukları halıları itinayla temizleyip, son dezenfekte işleminin ardından teslim ettiklerini bildirdi.

17.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:21
Halılara 'korona virüsü' önlemi

Türkiye Profesyonel Halı Temizleyicileri Derneği (TPHTYD) Onursal Başkanı Azem Kökez, Türkiye'de de yeni tip korona virüsün (Covid-19) görülmesinin ardından, insanların evde en çok temas halinde oldukları halıları itinayla temizleyip, son dezenfekte işleminin ardından teslim ettiklerini bildirdi.

Türkiye Profesyonel Halı Temizleyicileri Derneği (TPHTYD) Onursal Başkanı ve Akdeniz Halı Temizleme firması sahibi Azem Kökez, 41 yıldır Antalyalılara en kaliteli hijyenik hizmeti verdiklerini kaydetti. Kökez, dernekleşerek sektördeki meslektaşlarının yüzde 50'sini bir çatı altında topladıklarını ve daha hijyenik şartlarda hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.

"1 MİLYON 200 BİN KİŞİYE İSTİHDAM"

Türkiye'de 21 binin üzerinde halı temizleme sektöründe faaliyet gösteren işletme olduğuna değinen Kökez, bunun yanında bir o kadar da kayıt dışılığın olduğunu kaydetti.

Dernek olarak makineleşme, iletişim ve halı kimyasallarına önem verdiklerinin altını çizen Azem Kökez, "Türkiye'de şu an 42 firmanın ürettiği otomasyon makinelerini ihraç eder duruma geldik. Halı kimyasallarını da ihraç ediyoruz. Bunun yanında 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Ülkemizde döviz sağlıyoruz. Makineleşme konusunda dünyada bir numarayız. İlaç konusunda da büyük ilerleme kaydettik" diye konuştu.

Kayıt dışı ve merdiven altı yıkamacılıktan yakınan Kökez, bu işi layıkıyla yapanların emeğinin karşılığını alamadığını belirtti.

Dernek olarak meslek standartlarını yerine getirici çalışmalar yaptıklarını anımsatan Kökez, mesleki eğitimi alan kişilerin çok az olduğunu, bu sayının arttırılması gerektiğini bildirdi.

"FİYATA ALDANMAYIN"

Müşteriler için en önemli konulardan birinin fiyatlar olduğuna işaret eden Kökez, bu noktada halının nerede nasıl yıkandığını dile getirdi.

Müşteriden gelen halıları cinslerine göre ayırma yaptıklarını ifade eden Kökez, "Daha sonra halıların yüzde 90'ının toz alma işlemini yapıyoruz. Halıların tozları genelde ıslak zeminde dibe doğru çöküyor. Bizim yaptığımız toz alma işlemi ile halının neredeyse yarısı yıkanmış oluyor" dedi.

"BAKANLIK ONAYLI KİMYASALLAR KULLANILIYOR"

Kökez, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan kimyasalları halılar üzerinde kullandıklarının altını çizdi. Halı temizliğinde en önemli konulardan birinin Kökez, kurutma işlemi olduğunu vurgulayarak, "Sokak aralarında, apartman altında, caddelerde kurutma işlemi yapılıyor. Buralarda kurutulan halılar daha da kirleniyor" dedi.

Halılarda dezenfekte işlemine önem verdiklerini belirten Kökez, "Halıları dezenfekte havuzunda bekletiyoruz, ardından birer birer otomatik makinede yıkanıyor. Yine tek şekilde sıkımı yapılıyor. Kesinlikle halılarda bir deforme olmuyor, dezenfekte işlemi de sağlanmış oluyor. Halıları da doğal ortamda kurutuyoruz" diye konuştu.

"SIK SIK TEMİZLEMELİYİZ"

Kökez, halıları temizledikten sonra insan sağlığına zararı olmayan ilaçlarla yeniden dezenfekte ettiklerini ve paketlediklerini kaydetti. Halı temizleme sektörü perde ve koltuk yıkama alanına da hizmet verdiğini dile getiren Kökez, "Mikroplar halı, perde ve giysilerin içinde barınıyor. Sık sık bunları temizlemeliyiz" dedi.

"MALİYET 10 TL"

Azem Kökez, halı yıkatacak kişilerin ucuz fiyata aldanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bir halının metrekare yıkama maliyeti 10 TL'ye mal oluyor. Bu fiyatın altında yıkama yapılan yerde ya kimyasal ya da başka bir noktadan kaçılıyordur. Kişi temizleme yaptıracağı yerin dahili numarasına, makbuzuna bakmalıdır. Dahili numara yoksa o işletmenin bir yeri de yoktur. Belgesiz işletmelere vatandaşlarımız itibar etmesin" ifadelerine yer verdi.

"HALILARA ÖZEL DEZENFEKTE"

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) görülmeden önce de dezenfekte işlemlerine önem verdiklerini aktaran Kökez, "Bu virüsün ardından daha fazla hassasiyet göstermeye başladık. Daha önceki kullandığımız ilaçların daha etkilisini kullanmaya başladık. Temizlenmiş halıların mutlaka dezenfekte yapılması gerekiyor. Halının mutlaka tozunu alıyoruz, sonra dezenfekte edip, paketliyoruz. Dernek olarak bu virüse karşı iletişim halindeyiz. Masrafı ne olursa olsun vatandaşımıza en güzel ve sağlıklı hizmeti vermek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"FİYAT ARTMAYACAK"

Korona virüs sebebiyle halı yıkama işlerinde artış yaşandığını ifade eden Kökez, dernek üyesi hiçbir firmanın bunu bir fırsata çevirerek fiyat artışına gitmeyeceğini sözlerine ekledi.

(İsa Akar-Huriye Ferah Vanlı/İHA)

Halılara 'korona virüsü' önlemi

Kaynak: İHA

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Halılara 'korona virüsü' önlemi

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