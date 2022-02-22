Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis-Zenit maçını yönetecek - Haberler
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Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis-Zenit maçını yönetecek

AA, Ercan Çakar - Spor
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Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis-Zenit maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Betis ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 24 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off ikinci maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Betis ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 24 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off ikinci maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Sevilla kentindeki Benito Villamarin Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Arda Kardeşler yapacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Halil Umut Meler, Real Betis, İspanya, UEFA, Spor, Haberler

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