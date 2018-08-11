Halil Umut Meler Penaltı Verdi, VAR Ofsayt Dedi

Fenerbahçe-Bursaspor maçının 58. dakikasında hakem Halil Umut Meler Bursaspor lehine penaltı kararı verdi. VAR ile izlenen pozisyonda ofsayt kararı çıktı.

Fenerbahçe - Bursaspor maçının 58. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verilirken VAR sistemi devreye girdi.

Halil Umut Meler ile görüşen VAR hakemleri, pozisyonun öncesinde ofsayt kararı olduğunu belirtti.

VAR'ın kararının ardından karşılaşmanın hakemi penaltıyı iptal ettirip ofsayt kararı verdi.

BURSASPOR'DAN TEPKİ

Kararın ardından itiraz eden Bursaspor'da Lima sarı kart gördü. Teknik direktör Samet Aybaba da karara tepki gösterdi.

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YORUMLAR (9)

  • VAR:
    VAR bu pozisyondan önceki ofsayt pozisyonuna dayanarak penaltıyı vermedi.Doğru karar.Aynı var,Fenerin ikinci golünden onceki pozisyona neden faul var demedi????
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  • ZA:
    Var sistemine rağmen fenev kollandı bu kollamaya rağmen sistem varsayalım önceki yıllarda uygulansaydı Fenervin şimdi tek yıldızı bile yoktu
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  • KÜRŞAT ONUR:
    Var ile milleti aptal yerine koymasınlar, buz gibi penaltı biraz cesaret hakkaniyet lütfen
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  • GKK:
    Çok güvendiğiniz Ali koçun efsane ekibi cocu ve comolliye bakın bunlarmı Fenerbahçe yi kurtaracak yazık ya ikisini topla bir Samet aybaba etmez
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  • MEHMET DİLEK:
    Bu var olayı resmen sahtekarlık 2 penaltı güne gitti yazıklar olsun bırakın vari filan
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