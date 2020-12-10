Halil Umut Meler, Manchester City Marsilya maçını yönetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Halil Umut Meler, Manchester City Marsilya maçını yönetti

10.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:02
Halil Umut Meler, Manchester City Marsilya maçını yönetti

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City-Marsilya karşılaşmasında düdük çaldı.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City-Marsilya karşılaşmasında düdük çaldı. Mücadeleyi İngiliz ekibi 3-0'lık skorla kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında İngiltere'nin Manchester City ile Fransa'nın Marsilya Manchester City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Karşılaşmada Sascha Stegemann VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip 48. dakikada Ferran Torres'in golü ile 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi 77. dakikada Sergio Agüero farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin 90. dakikasında da Raheem Sterling ile bir gol daha bulan Manchester City sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 16 yaptı ve gruptan lider olarak çıktı. Marsilya ise 3 puanla Avrupa kupalarına veda etti. - İSTANBUL

Halil Umut Meler, Manchester City Marsilya maçını yönetti
Halil Umut Meler, Manchester City Marsilya maçını yönetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Halil Umut Meler, Manchester City Marsilya maçını yönetecek
Halil Umut Meler, Manchester City Marsilya maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Lazio - Club Brugge maçını yönetti
Cüneyt Çakır, Lazio - Club Brugge maçını yönetti
Manchester City Kadın Futbol Takımının 2020-21 Sezonunda Attığı En İyi Goller
Manchester City Kadın Futbol Takımının 2020-21 Sezonunda Attığı En İyi Goller
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Nuri Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şener Şen Öner Erkan Yıldız Tilbe
Spor Samatta Pierre Webo Cüneyt Çakır Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halil Umut Meler, Manchester City Marsilya maçını yönetti - Marsilya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 01:04:00. #1.14#
title