Halil Umut Meler kimdir?

Futbol camiasındaki gelişmeler ile araştırılan konular şekilleniyor. Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçların hakemlerinden biri Halil Umut Meler olacak. Meler, Galatasaray- Trabzonspor maçını yönetecek hakem olacak. Dolayısıyla Halil Umut Meler 'in biyografisi merak konusu oldu. Halil Umut Meler kimdir? Öğrenmek için haberimize göz atın.

Futbol camiasındaki gelişmeler ile araştırılan konular şekilleniyor. Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçların hakemlerinden biri Halil Umut Meler olacak. Meler, Galatasaray- Trabzonspor maçını yönetecek hakem olacak. Dolayısıyla Halil Umut Meler 'in biyografisi merak konusu oldu. Halil Umut Meler kimdir? Öğrenmek için haberimize göz atın. İşte Halil Umut Meler biyografisi!

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler1 Ağustos 1986'da dünyaya gelmiştir. Meler, Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

Hakemlik görevi aldığı turnuvalar

2013- Türkiye Kupası

2013-20183. Lig

2014-2. Lig

2014-1. Lig

2015-Süper Lig

2017-Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017-Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası

2017- UEFA Gençlik Ligi

2017- UEFA Avrupa Ligi