Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

Futbolseverlerin gündeminde son günlerde bu soru öne çıktı. Sosyal medyada yayılan bazı iddialar, Türk hakemlik camiasında geniş yankı uyandırdı. Deneyimli FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in aktif hakemliği bıraktığına dair söylentiler, spor kamuoyunda merak ve tartışma konusu oldu.

Türk futbolunun uluslararası arenadaki en önemli temsilcilerinden biri olan Meler, UEFA'nın Elit Hakem listesinde yer alan tek Türk hakem konumunda bulunuyor. Bu nedenle onunla ilgili çıkan "hakemliği bıraktı" iddiaları büyük şaşkınlık yarattı. Peki, Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından, konuya ilişkin yeni bilgiler geldi. Gazeteci Umut Eken, Halil Umut Meler'in yakın çevresinden aldığı doğrulamaya göre, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Eken, "Halil Umut Meler'in hakemliği bıraktığı iddiaları doğru değil. 39 yaşındaki hakem görevine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama sonrası, futbolseverlerin merakla beklediği konu netliğe kavuşmuş oldu. Meler'in aktif hakemlik kariyerine devam ettiği, önümüzdeki haftalarda da maçlarda görev alacağı belirtildi.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

39 yaşındaki Halil Umut Meler, Türk futbolunun uluslararası arenadaki en önemli hakemlerinden biridir. Türkiye'nin UEFA Elit Hakem Kategorisi'nde yer alan tek temsilcisi olan Meler, hem Süper Lig karşılaşmalarında hem de Avrupa kupalarında görev alarak Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil etmektedir.

Kariyeri boyunca birçok önemli maça çıkmış olan Meler, Doğan Babacan, Ahmet Çakar ve Cüneyt Çakır'ın ardından UEFA veya FIFA finalinde görev alan dördüncü Türk hakem olma unvanına da sahiptir.

Osman DEMİR
