Halil Umut Meler, en çok Fenerbahçe maçlarında görev aldı
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Halil Umut Meler, en çok Fenerbahçe maçlarında görev aldı

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Halil Umut Meler, en çok Fenerbahçe maçlarında görev aldı

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bu sezon en çok Fenerbahçe'nin müsabakalarında görev aldı.

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bu sezon en çok Fenerbahçe'nin müsabakalarında görev aldı. Sarı-lacivertli takımın oynadığı 7 mücadelede 3 kez hakem olarak çıkan Meler, 3 kez VAR, 1 kez de AVAR koltuğunda oturdu. Başarılı hakem, Trabzonspor'un 6, Galatasaray ile Beşiktaş'ın da 5 maçına atandı.

Son günlerde hakem camiasında en fazla konuşulan isim Halil Umut Meler oldu. Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çalan Meler, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Kasımpaşa - Beşiktaş maçına da hakem olarak atandı. Üst üste iki hafta Beşiktaş mücadelesini yönetecek olması sebebiyle siyah-beyazlı camianın tepkisini çeken Halil Umut Meler'in, 2020-2021 sezonunda en çok maçlarına çıktığı takım ise Fenerbahçe.

7 KEZ FENERBAHÇE, 6 DEFA TRABZONSPOR

Halil Umut Meler'e, bu sezon Süper Lig'de toplam 31 karşılaşmada görev verildi. Bu müsabakaların 16'sında sahada yer alan 34 yaşındaki hakem, 15 kez Video Yardımcı Hakem (VAR), 1 defa da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) oldu. 7 defa Fenerbahçe'nin oynadığı mücadelelerde boy gösteren tecrübeli isim, bunların 3'ünde hakem, 3'ünde VAR, 1'inde de AVAR'dı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde etti.

Halil Umut Meler, Trabzonspor'un da 6 maçına atandı. Bu karşılaşmalarda 3 hakem, 2 VAR, 1 AVAR olan Meler'in yer aldığı söz konusu müsabakalarda Karadeniz temsilcisi, 3 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE 5 KEZ

Halil Umut Meler, 5'er defa Beşiktaş ve Galatasaray maçlarına görevlendirildi. Siyah-beyazlıların mücadelelerinin 4'ünde hakem, 1'inde ise VAR koltuğunda yer alan Meler'le Kartal, 2 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyet alabildi.

Galatasaray karşılaşmaları için de 2 kez sahaya çıkan Halil Umut Meler, 3 defa da VAR odasına girdi. Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 yenilgiyle maçlardan ayrıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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