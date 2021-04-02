Halil Umut Meler, en çok Fenerbahçe maçlarında görev aldı

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bu sezon en çok Fenerbahçe'nin müsabakalarında görev aldı.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bu sezon en çok Fenerbahçe'nin müsabakalarında görev aldı. Sarı-lacivertli takımın oynadığı 7 mücadelede 3 kez hakem olarak çıkan Meler, 3 kez VAR, 1 kez de AVAR koltuğunda oturdu. Başarılı hakem, Trabzonspor'un 6, Galatasaray ile Beşiktaş'ın da 5 maçına atandı.

Son günlerde hakem camiasında en fazla konuşulan isim Halil Umut Meler oldu. Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çalan Meler, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Kasımpaşa - Beşiktaş maçına da hakem olarak atandı. Üst üste iki hafta Beşiktaş mücadelesini yönetecek olması sebebiyle siyah-beyazlı camianın tepkisini çeken Halil Umut Meler'in, 2020-2021 sezonunda en çok maçlarına çıktığı takım ise Fenerbahçe.

7 KEZ FENERBAHÇE, 6 DEFA TRABZONSPOR

Halil Umut Meler'e, bu sezon Süper Lig'de toplam 31 karşılaşmada görev verildi. Bu müsabakaların 16'sında sahada yer alan 34 yaşındaki hakem, 15 kez Video Yardımcı Hakem (VAR), 1 defa da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) oldu. 7 defa Fenerbahçe'nin oynadığı mücadelelerde boy gösteren tecrübeli isim, bunların 3'ünde hakem, 3'ünde VAR, 1'inde de AVAR'dı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi elde etti.

Halil Umut Meler, Trabzonspor'un da 6 maçına atandı. Bu karşılaşmalarda 3 hakem, 2 VAR, 1 AVAR olan Meler'in yer aldığı söz konusu müsabakalarda Karadeniz temsilcisi, 3 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE 5 KEZ

Halil Umut Meler, 5'er defa Beşiktaş ve Galatasaray maçlarına görevlendirildi. Siyah-beyazlıların mücadelelerinin 4'ünde hakem, 1'inde ise VAR koltuğunda yer alan Meler'le Kartal, 2 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyet alabildi.

Galatasaray karşılaşmaları için de 2 kez sahaya çıkan Halil Umut Meler, 3 defa da VAR odasına girdi. Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 yenilgiyle maçlardan ayrıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı