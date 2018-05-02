FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre Meler, 4-20 Mayıs tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde düdük çalacak.

ATLETİK TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Öte yandan haberde Meler'in İngiltere'deki turnuvaya katılacak hakemlere uygulanan atletik testi başarıyla tamamladığı belirtildi.

Ayrıca, turnuvada UEFA tarafından atanan 8 hakem, 12 yardımcı hakem ve 4 dördüncü hakem görev yapacak.