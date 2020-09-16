Halil Sezai'nin İzmit'te vereceği konser iptal edildi
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Halil Sezai'nin İzmit'te vereceği konser iptal edildi

İstanbul'da komşusunu darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai'nin İzmit'te vereceği konser iptal edildi.

Halil Sezai'nin İzmit'te vereceği konser iptal edildi
16.09.2020 23:20 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:30

İstanbul'da komşusunu darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai'nin İzmit'te vereceği konser iptal edildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai ile yanındaki villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Ünlü sanatçı Halil Sezai Paracıkoğlu 67 yaşındaki kalp hastası Hasan Meriç'i darp etti. Darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai'ye sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Yaşanan olaydan sonra görüntülerin ortaya çıkması sonucu, İzmit'te bu akşam Halil Sezai'nin Hüsnü Şenlendirici ile sahne alacağı konserin, mekan işletmecileri tarafından iptal ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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