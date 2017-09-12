Halil Sezai, Konser Öncesi Hayatının En Kötü Haberini Aldı, Ama Konserini İptal Etmedi!

Halil Sezai, Konser Öncesi Hayatının En Kötü Haberini Aldı, Ama Konserini İptal Etmedi!

Halil Sezai, Konser Öncesi Hayatının En Kötü Haberini Aldı, ama Konserini İptal Etmedi!

Halil Sezai, Konser Öncesi Hayatının En Kötü Haberini Aldı, ama Konserini İptal Etmedi!