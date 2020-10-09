Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi (1)
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Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi (1)

09.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:44
Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi (1)

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında, 5 ayrı suçtan hapis cezası istemiyle 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında, 5 ayrı suçtan  hapis cezası istemiyle 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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