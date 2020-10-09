HALİL SEZAİ HAKKINDA 13 YIL 10 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ (1)

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında, 5 ayrı suçtan hapis cezası istemiyle 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.