HALİL SEZAİ HAKKINDA 13 YIL 10 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ (1)
09.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:43
Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında, 5 ayrı suçtan hapis cezası istemiyle 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında, 5 ayrı suçtan hapis cezası istemiyle 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı