Halil Sezai evleniyor iddiası!
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Halil Sezai evleniyor iddiası!

05.02.2021 19:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:50
Halil Sezai evleniyor iddiası!

Geçtiğimiz aylarda komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile yaklaşık 1.5 ay tutuklu kalan ve geçtiğimiz haftalarda serbest bırakılan Halil Sezai'nin evlilik kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Cezaevinden çıktıktan sonra Melike Beşli ile aşk fotoğrafını paylaşan Sezai, geçtiğimiz Çarşamba günü sevgilisine evde romantik bir sürpriz hazırlayıp evlenme teklifi etti.

NİKAH SÜRPRİZİ

Teklifi düşünmeden kabul eden Melike Beşli'nin yakın çevresine, "Yakın zamanda nikahımız var" dediği öne sürüldü. (D Magazin-Akif Yaman)

Kaynak: Snob Magazin

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