Halil Sezai evleniyor iddiası!

Geçtiğimiz aylarda komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile yaklaşık 1.5 ay tutuklu kalan ve geçtiğimiz haftalarda serbest bırakılan Halil Sezai'nin evlilik kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar...