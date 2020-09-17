Halil Sezai adliyeye getirildi-1
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Halil Sezai adliyeye getirildi-1

Semih ÇALIŞKAN-Halil YILMAZ-Kubilay ÖZEV / Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Halil Sezai adliyeye getirildi-1
17.09.2020 13:16 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:21

Semih ÇALIŞKAN-Halil YILMAZ-Kubilay ÖZEV/ Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü.

 


Kaynak: DHA

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