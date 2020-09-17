Halil Sezai adliyeye getirildi-1 Semih ÇALIŞKAN-Halil YILMAZ-Kubilay ÖZEV / Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Semih ÇALIŞKAN-Halil YILMAZ-Kubilay ÖZEV/ Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü.

Kaynak: DHA