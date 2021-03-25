Halil Severcan güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Halil Severcan güven tazeledi

25.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:00
Halil Severcan güven tazeledi

Kayseri Spor Adamları Derneği 3.Olağan Genel Kurulu yaptı.

Kayseri Spor Adamları Derneği 3.Olağan Genel Kurulu yaptı. Mevcut başkan Halil Severcan güven tazeledi.

Kayseri Kocasinan Şimşekspor Kulübü tesislerinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. Başkan Halil Severcan'ın güven tazelediği genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulunda bazı isimler değişti.

Kayseri Spor Adamları Derneği yeni yönetimi şu şekilde; Halil Severcan (Başkan), Fehmi Kuş, Üstün Tuncer, İbrahim Yılmaz, Hayri Naziksoy, Halil Dicle, Mustafa Bodak, İshak Kattaş, Emir Alpaslan, Oğuz Gümüşkaynak'tan, denetim Kurulu ise Av.Rasim Altop, Hüdaverdi Aydoğdu, Ali İhsan Yıldırım'dan yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Deniz Türüç Caner Erkin Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halil Severcan güven tazeledi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 09:01:48. #1.14#
title