Halil Polat kimdir? Halil Polat kaç yaşında, nereli? Halil Polat şarkıları!

O Ses Türkiye yarışmasında seslendirdiği şarkı ile dikkat çeken Halil Polat kimdir? Halil Polat kaç yaşında, nereli? Halil Polat şarkıları! Öldüm Sahiden!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Halil Polat! Seda Sayan'ın yarışmacısı Halil Polat kimdir? Halil Polat kaç yaşında, nereli? Halil Polat şarkıları! Detaylar haberimizde.

HALİL POLAT KİMDİR?

O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Halil Polat, Araftayım şarkısını seslendirdi. Halil Polat, 11 Ekim 1991 tarihinde Gaziantep Kilis'te doğdu. O Ses Türkiye Yarışması'ndaki finalisti olan ve sonrasında usta sanatçı Seda Sayan'a iki yıl vokalistlik yapan Halil Polat, kendine ait sözü ve besteleri bulunmakta.

HALİL POLAT ŞARKILARI

Vuramam Sana,

Öldüm Sahiden