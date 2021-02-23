Halil Polat kimdir? Halil Polat kaç yaşında, nereli? Halil Polat şarkıları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Halil Polat kimdir? Halil Polat kaç yaşında, nereli? Halil Polat şarkıları!

23.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:41
Halil Polat kimdir? Halil Polat kaç yaşında, nereli? Halil Polat şarkıları!

O Ses Türkiye yarışmasında seslendirdiği şarkı ile dikkat çeken Halil Polat kimdir? Halil Polat kaç yaşında, nereli? Halil Polat şarkıları! Öldüm Sahiden!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Halil Polat! Seda Sayan'ın yarışmacısı Halil Polat kimdir? Halil Polat kaç yaşında, nereli? Halil Polat şarkıları! Detaylar haberimizde.

HALİL POLAT KİMDİR?

O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Halil Polat, Araftayım şarkısını seslendirdi. Halil Polat, 11 Ekim 1991 tarihinde Gaziantep Kilis'te doğdu. O Ses Türkiye Yarışması'ndaki finalisti olan ve sonrasında usta sanatçı Seda Sayan'a iki yıl vokalistlik yapan Halil Polat, kendine ait sözü ve besteleri bulunmakta.

HALİL POLAT ŞARKILARI

Vuramam Sana,

Öldüm Sahiden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Onur Akay İrem Derici Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Arda Turan Mesut Özil Hakan Kutlu
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halil Polat kimdir? Halil Polat kaç yaşında, nereli? Halil Polat şarkıları! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:41:23. #1.16#
title