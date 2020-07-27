Halil Öztürk kimdir? Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk nereli, kaç yaşında? Halil Öztürk, 2019 seçimlerinden antalya İli Elmalı ilçesi belediye başkanı seçildi. Halil Öztürk hayatı araştırılıyor. Başkan seçildiği ilçede doğan Öztürk, eğitimini de burada tamamladı. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kimdir?

İyi Parti'den Antalya Elmalı Belediye Başkanı seçilen Halil Öztürk, evli ve iki kız çocuğu babasıdır. 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. 2003 yılında siyasi hayatına başilayan Halil Öztürk kaç yaşında?

HALİL ÖZTÜRK KİMDİR?

Öztürk, 1973 yılında Elmalı'da dünyaya geldi ve ilk, orta öğrenimini Elmalı'da tamamladı.

1997 yılında aile şirketi olan Nil Tarım'da iş hayatına atılan Halil Öztürk, 2003 yılında başladığı siyasi kariyerinde 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

Tüm görevlerinden istifa ederek 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İyi Parti'den Elmalı Belediye Başkanı seçilen Halil Öztürk evli ve iki kız çocuğu babasıdır.