Halil Oflu: "Ormancılık faaliyeti hem işimiz hem de vatan borcumuzdur"

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, "Ormancılık faaliyeti hem işimiz hem de vatan borcumuzdur" dedi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, "Ormancılık faaliyeti hem işimiz hem de vatan borcumuzdur" dedi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2020 yılı iş programı doğrultusunda bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinin Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat'ta sürdürdüğü ormancılık faaliyetleriyle ilgili gerçekleşmelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

İşletme müdürlüklerinin Ekim ayı itibariyle bölgelerinde yürüttükleri ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşme durumlarıyla ilgili İşletme Müdürleri tarafından sunu eşliğinde bilgiler verilerek yıl sonu hedeflerine yönelik ilerleyiş anlatıldı.

Yürüttükleri ormancılık faaliyetlerini sadece bir iş olarak görmediklerinin altını çizen Bölge Müdürü Oflu, Ülkemizin orman servetini artırmak için ağaçlandırma faaliyetlerini yürütüyorken aynı zamanda ülke sanayisinin orman ürünlerinden elde edilen ham maddeye olan ihtiyacını da karşılamak zorunda olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Hem ülkemizi ağaçlandıracak, hem de sanayi ihtiyacını karşılayacağız. Onun için ormancılık faaliyeti hem işimiz, hem de vatan borcumuzdur" diye konuştu.

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde Çamiçi Yaylası'nda gerçekleştirilen toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Demirbağ, Mehmet Şakir Güneri, Gültekin Şenlikoğlu, Şube Müdürleri ve Orman İşletme Müdürleri de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı