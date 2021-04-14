Halil Necipoğlu Sarı kimdir? Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jürisi Halil Necipoğlu Sarı kimdir?

Kuranı Kerimi Güzel Okuma Yarışması jürisi Halil Necipoğlu Sarı, izleyicilerin merak konusu haline geldi Ekran başında yarışmayı izleyen seyirciler, Halil Necipoğlu Sarı kimdir, sorusunun yanıtını araştırdı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması izleyicilerin beğenisini topluyor. Program izleyicileri merak konusu haline gelirken Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jürileri merak edildi. Peki, Halil Necipoğlu Sarı kimdir?

KURANI KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI JÜRİSİ HALİL NECİPOĞLU SARI KİMDİR?

Hafız Halil Necipoğlu, müzikal eğitimi, geçmişi ve nitelikli donanımıyla biliniyor ve tanınıyor. Ayrıca, özellikle son zamanlara kadar terk edilen "gazel" formunun tekrar gündeme gelmesi için yapılan çalışmaların aranan önemli solistlerinden.

90 lı yıllarda Kudsi Erguner in "İstanbul müezzinleri" topluluğna katılan Hafız Halil Necipoğlu bu topluluğun gerçekleştirdiği tüm cd ve konserlerde yer aldı.Aynı zamanda Kudsi Erguner le birlikte bir çok Avrupa ülkesinde Klasik Osmanlı ve Dini Müzik konserleri verdi.İlk solo albümünü bundan 10 yıl önce Udi bestekar Yurdal Tokcan la yaptı."Camideki Adam" ismi ile çıkan cd büyük ilgi gördü.Daha sonra yine Yurdal Tokcan yönetmenliğinde "Semavi duyuşlar" ve "Büyük Dua Cevşen" cd lerini,ayrıca TRT başta olmak üzere bir çok tv de dini programlar yaptı.