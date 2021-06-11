Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Halil İbrahim Dervişoğlu evli mi?

Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Halil İbrahim Dervişoğlu ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir? Halil İbrahim Dervişoğlu, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Halil İbrahim Dervişoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Halil İbrahim Dervişoğlu evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Doğum Tarihi: 8 Aralık 1999 (21 yaşında)

Doğum Yeri: Rotterdam, Hollanda

Mevki: Santraford

Bonservis Değeri: 2.90 mil. Euro

Kulübü: Brentford

Halil İbrahim Dervişoğlu8 Aralık 1999 yılında Rotterdam, Hollanda'da doğan santrfor mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Premier League takımlarından Brentford'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Sparta Rotterdam

10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı ve 2017-18 Tweede Divisie sezonunun başlarında kulübün yedek takımına girdi. 26 maçta 21 gol atınca, Mayıs 2018'de sözleşmesi uzatıldı ve kulübün başarısız Eredivisie küme düşme playoff mücadelesi sırasında ilk kez takım kadrosuna girdi. 2018–19 Eerste Divisie sezonunda ilk takım kadrosunda düzenli olarak yer aldı ve sezon sonu playoffları ile kulübün Eredivisie'ye yükselmesine yardımcı oldu.

Ağustos 2019'da, 1 Ocak 2020'den itibaren Brentford ile ön sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunun ilk yarısında 19 maça çıktı ve beş gol attı ve ilk takım kadrosundayken 58 maça çıkıp 16 gol atarak kulüpten ayrıldı.

Brentford

9 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon € ücret[6] karşılığında 1 Ocak 2020'den itibaren İngiltere Championsip kulübü Brentford'a katılmak için bir ön sözleşme imzaladı. 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı ve 3 Ocak 2020 tarihinde bir Brentford oyuncusu olarak tanıtıldı.Forvet mevkiinde sıranın gerisinde kaldığı[8] 2019-20 sezonunun geri kalanında 7 maça çıktı ve 2020 Championship play-off finali mağlubiyetiyle sona erdi.

2020-21 sezonunun ilk ayında bir kez Championship yedek oyuncusu olarak kadroya girdi. Forvet sıralamasında Marcus Forss ve yeni imza atan Ivan Toney'in çok gerisinde kaldıktan sonra, 6 Ekim 2020'de sezonun geri kalanı için Twente'ye kiralandı. Sezon ortası transfer döneminin ilk gününde geri çağrıldı ve kulüpteki ilk golünü, 9 Ocak 2021 tarihinde Middlesbrough'a karşı 2-1 FA Cup üçüncü tur galibiyetinde açtığı ilk maçta attı.

Takıma katıldıktan iki hafta sonra 2020-21 sezonu sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı.

Twente (kiralık)

6 Ekim 2020 tarihinde Eredivisie kulübü FC Twente'ye 2020-21 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katıldı. 10 maç oynayıp gol atamadıktan sonra sözleşmesi 1 Ocak 2021 tarihinde feshedildi.

Galatasaray (kiralık)

22 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray tarafından yarım sezonluğuna kiralandığı açıklandı. 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçının 44. dakikasında Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Millî takım kariyeri

19 yaş altı ve 21 yaş altı Türkiye millî takım formasını giydikten sonra 14 Mayıs 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi. 27 Mayıs 2021'de Azerbeycan'a karşi ilk milli maçına çikti ve ayni zamanda burada ilk milli takim golünü kaydetti.