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Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşındaydı, nereli? Halil İbrahim Ceyhan biyografisi!

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Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşındaydı, nereli? Halil İbrahim Ceyhan biyografisi!

KANAL 7'nin sevilen dizisi Emanet oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Birçok insan Emanet dizisinde Yaman karakterine hayat veren Halil İbrahim Ceyhan'ın kim olduğunu araştırılmakta. Peki, Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşındaydı, nereli? Halil İbrahim Ceyhan dizi ve filmleri neler? Halil İbrahim Ceyhan hayatı ve biyografisi nedir?

2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan Halil İbrahim Ceyhan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki,i Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşındaydı, nereli? Halil İbrahim Ceyhan dizi ve filmleri neler? Halil İbrahim Ceyhan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

Halil İbrahim Ceyhan, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Ceyhan, 1.80 boyunda ve 76 kilo. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı.

Ardından müzik çalışmalarına başlayan Ceyhan, ilk single'ı olan Kaybettim adlı parçayı piyasaya çıkardı.

Serdar Ortaç ve Oğuz Berkay Fidan'a da şarkısı sözü veren Halil İbrahim Ceyhan, söz yazarlığı, şarkıcılığın yanında mankenlik ve oyunculuk da yaptı.

2019'da çıkardığı, sözü ve müziği kendisine ait olan #KendiniBanaBırak adlı parçası YouTube'ta 2 milyona yakın dinlendi.

Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini Hemen Döneriz adlı sinema filminde yaşadı. Bu filmde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Esin Civangil gibi isimlerle birlikte rol aldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Oyuncu şimdilerde büyük kitlesi olan # Emanet adlı Kanal 7 dizisinde Yaman karakterine hayat veriyor.

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Haber: Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşındaydı, nereli? Halil İbrahim Ceyhan biyografisi! - Haberler
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