Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı olayı nedir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sedat Peker'in videolarında adı geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, akşam saatlerinde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda vücuduna 7 kurşun isabet eden Falyalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Falyalı'nın şoförünün de hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirenlerin KKTC'den sürat teknesi ile kaçtıkları belirlendi.

POLİSTEN AÇIKLAMA: ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

KKTC'de ve Türkiye'de gündeme bomba gibi düzen olay sonrası Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı. Açıklamada, "8.2.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor." ifadelerine yer verildi.

HASTANENİN BAŞHEKİMİ: VÜCUDUNUN PEK ÇOK YERİNDE YARA VARDI

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen ise, "KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir" açıklaması yaptı.

SÜRAT TEKNESİYLE KAÇTIKLARI İDDİA EDİLDİ

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarına arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrılırken suikast timinin MOBESE kameralarına yakalandığı ifade edildi.

50'DEN FAZLA KOVAN BULUNDU

Olayın ardından suikastın işlendiği bölgeyi inceleyen polis ekipleri Falyalı'nın öldürüldüğü yerde 50'den fazla kovan bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, saldırganları bulmak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

HALİL FALYALI KİMDİR?

Sedat Peker'in yayınladığı videolarda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı isimlerden biri Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu. Peker, Falyalı'yı kokain ticareti yapmakla suçladı. Peker, ağın merkezinde yer alan isimlerden birinin de Halil Falyalı olduğunu iddia etti. Yaklaşık 20 yıl önce KKTC'de kumarhane güvenliği olarak işe başlayan Halil Falyalı, Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor.

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