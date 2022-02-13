Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınanların emniyet sorgusu başladı - Haberler
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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınanların emniyet sorgusu başladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınanların emniyet sorgusu başladı

KIBRIS'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltındaki içlerinde Mustafa ve Faysal Söylemez'in de bulunduğu 6 şüphelinin ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

İSTANBUL (DHA) - KIBRIS'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltındaki içlerinde Mustafa ve Faysal Söylemez'in de bulunduğu 6 şüphelinin ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti  soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez 'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti emniyet güçleri ile sağlanan yazışmalar ve görüşmeler sonucunda doğrultusunda, soruşturmanın İstanbul ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin ifade işlemlerinin başlandığı öğrenildi. Ayrıca,10 Şubat Perşembe günü gözaltına alınan Mustafa Söylemez ve 2 şüphelinin gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mustafa Söylemez, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Haberler

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