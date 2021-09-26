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Halil Dervişoğlu'nun bu sezon ilk golü

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Halil Dervişoğlu'nun bu sezon ilk golü

Galatasaray'ın milli futbolcusu Halil Dervişoğlu, Göztepe maçında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Halil Dervişoğlu, Göztepe maçında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda eşitliği sağlayan golü 49. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Halil'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat elinden kaçırdı ve top ağlarla buluştu.

Yaz transfer döneminde tekrar kiralık olarak takıma katılan 21 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Milli futbolcu, Galatasaray'da bu sezon 3'ü lig, 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 maçta görev aldı.

Göztepe maçına 11'de başlayan Halil, 70. dakikada yerini Emre Kılınç'e bıraktı. - İSTANBUL

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