Halil Dervişoğlu milli takım kampına katılarak antrenmana çıktı
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Halil Dervişoğlu milli takım kampına katılarak antrenmana çıktı

Halil Dervişoğlu milli takım kampına katılarak antrenmana çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray ile yeniden kiralık anlaşan ve sözleşme işlemlerini tamamlayan Halil Dervişoğlu milli takım kampına katıldı.

Galatasaray ile yeniden kiralık anlaşan ve sözleşme işlemlerini tamamlayan Halil Dervişoğlu milli takım kampına katıldı. İngiltere'ye dönmeyeceğinden dolayı milli takım için İstanbul'a gelme engeli de kalkan genç golcü milli takım ile sabah ilk çalışmasını da yaptı. Dervişoğlu, Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadroda yer alan isimlerdendi.

İstanbul DHA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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