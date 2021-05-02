Halil Dervişoğlu ilk golünü attı
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Halil Dervişoğlu ilk golünü attı

Halil Dervişoğlu ilk golünü attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Gençlerbirliği maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Gençlerbirliği maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadelenin 44. dakikasında sahneye çıkan sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcusu Halil Dervişoğlu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Halil bu golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Devre arasında Brentford'dan kiralık olarak takıma katılan genç futbolcu, 9 resmi müsabakaya çıktı. Halil'in 1 de asisti bulunuyor.

Halil Dervişoğlu ayrıca bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç futbolcu oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Halil, 77. dakikada yerini Radamel Falcao'ya bıraktı. - İSTANBUL

Halil Dervişoğlu ilk golünü attı
Halil Dervişoğlu ilk golünü attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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