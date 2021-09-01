Halil Dervişoğlu hangi takımda? Halil Dervişoğlu nerede oynuyor?

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Halil Dervişoğlu hangi takımda? Halil Dervişoğlu nerede oynuyor?

Transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren A Milli Takım'ın genç yıldızı Halil Dervişoğlu ile ilgili vatandaşlar internette en çok "Halil Dervişoğlu hangi takımda? Halil Dervişoğlu nerede oynuyor?" sorularını aratmakta. Halil Dervişoğlu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALİL DERVİŞOĞLU HANGİ TAKIMDA?

Geçtiğimiz yıl Bredford'dan, Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına çok kısa bir süre kala Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi. İki takımında kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon formasını giydiği Galatasaray ile anlaştı. 2021 - 2022 sezonunda Galatasaray forması giyecek.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil İbrahim Dervişoğlu8 Aralık 1999; Rotterdam, Hollanda'da doğmuştur. santrfor mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Brentford'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kulüp kariyeri

Sparta Rotterdam

10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı ve 2017-18 Tweede Divisie sezonunun başlarında kulübün yedek takımına girdi. 26 maçta 21 gol atınca, Mayıs 2018'de sözleşmesi uzatıldı ve kulübün başarısız Eredivisie küme düşme playoff mücadelesi sırasında ilk kez takım kadrosuna girdi. 2018–19 Eerste Divisie sezonunda ilk takım kadrosunda düzenli olarak yer aldı ve sezon sonu playoffları ile kulübün Eredivisie'ye yükselmesine yardımcı oldu.

Ağustos 2019'da, 1 Ocak 2020'den itibaren Brentford ile ön sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunun ilk yarısında 19 maça çıktı ve beş gol attı ve ilk takım kadrosundayken 58 maça çıkıp 16 gol atarak kulüpten ayrıldı.

Brentford

9 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon € ücret karşılığında 1 Ocak 2020'den itibaren İngiltere Championsip kulübü Brentford'a katılmak için bir ön sözleşme imzaladı. 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı ve 3 Ocak 2020 tarihinde bir Brentford oyuncusu olarak tanıtıldı. Forvet mevkiinde sıranın gerisinde kaldığı 2019-20 sezonunun geri kalanında 7 maça çıktı ve 2020 Championship play-off finali mağlubiyetiyle sona erdi.

2020-21 sezonunun ilk ayında bir kez Championship yedek oyuncusu olarak kadroya girdi. Forvet sıralamasında Marcus Forss ve yeni imza atan Ivan Toney'in çok gerisinde kaldıktan sonra, 6 Ekim 2020'de sezonun geri kalanı için Twente'ye kiralandı.[12] Sezon ortası transfer döneminin ilk gününde geri çağrıldı ve kulüpteki ilk golünü, 9 Ocak 2021 tarihinde Middlesbrough'a karşı 2-1 FA Cup üçüncü tur galibiyetinde açtığı ilk maçta attı.

Takıma katıldıktan iki hafta sonra 2020-21 sezonu sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı.

Twente (kiralık)

6 Ekim 2020 tarihinde Eredivisie kulübü FC Twente'ye 2020-21 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katıldı. 10 maç oynayıp gol atamadıktan sonra sözleşmesi 1 Ocak 2021 tarihinde feshedildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Galatasaray (kiralık)

22 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray tarafından yarım sezonluğuna kiralandığı açıklandı. 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçının 44. dakikasında Galatasaray formasıyla ilk golünü attı. Kiralık sözleşmesi biten Halil, 1 Eylül 2021 tarihinde tekrar İstanbul'a gelerek, Galatasaray'la bu sefer satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzalamıştır.

Millî takım kariyeri

19 yaş altı ve 21 yaş altı Türkiye millî takım formasını giydikten sonra 14 Mayıs 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edildi. 27 Mayıs 2021'de Azerbeycan'a karşi ilk milli maçına çikti ve ayni zamanda burada ilk milli takim golünü kaydetti.