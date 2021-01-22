Halil Dervişoğlu Galatasaray'a transfer oldu mu? Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Dervişoğlu hangi takımda?

Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, milli futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Galatasaray transferi için görüşmeler başlatıldı! Bunun üzerine taraftarlar, Halil Dervişoğlu Galatasaray'a transfer oldu mu? Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Dervişoğlu hangi takımda? araştırmaya başladı!

Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Galatasaray'a transferi hakkında çalışmaların başladığı son dakika haberiyle duyuruldu! Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama şu şekilde oldu: "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır." Bunun üzerine GS taraftarları; Halil Dervişoğlu Galatasaray'a transfer oldu mu? Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında? Halil Dervişoğlu aslen nereli? Halil İbrahim Dervişoğlu hangi takımda? sorularını merak etmeye başladı! İşte tüm detaylar!

HALİL DERVİŞOĞLU GALATASARAY'A TRANSFER Mİ OLDU?

Halil İbrahim Dervişoğlu Galatasaray'a transferi henüz netleşmedi. Galatasaray Spor Kulübü'nün de açıklamasına göre görüşmeler henüz başladı. Halil Dervişoğlu transferi için Galatasaray öncelikle futbolcu Halil Dervişoğlu ve şu an oynadığı takım Brentford F.C. ile görüşecek. Görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda futbolcu geçici olarak Galatasaray'a transfer edilecek!

Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri 1.50 milyon Euro'dur ve şu anda Brentford F.C. kulübünde oynamaktadır. Bu takımdaki sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitecektir.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil Dervişoğlu yaşı: 21

Halil Dervişoğlu doğum yeri: Rotterdam

Halil Dervişoğlu boyu: 1,83 m

Halil Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorusu özellikle taraftarlar tarafından merak ediliyor. Halil İbrahim Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 yılında Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu, İngiliz futbol takımı Brentford F.C.'de forma giymektedir. Dervişoğlu, futbol kariyerine Hollanda'da Sparta Rotterdam takımı ile başladı ve 2020'de Brentford'a transfer oldu. Santrafor mevkisinde oyuncu olan Halil Dervişoğlu, Türkiye milli takımı U21 oyuncusudur.