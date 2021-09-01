Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a döndüğü için mutlu

Galatasaray Kulübünün sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı ekibin başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Galatasaray Kulübünün sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı ekibin başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

GSTV'ye açıklamalarda bulunan Halil Dervişoğlu, "Geçen seneki takım arkadaşlarımla, Fatih hoca ve ekibiyle birlikte çalışacağım için çok mutluyum, heyecanlıyım. Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim. Bunu oradaki herkes de biliyor." diye konuştu.

Taraftarla buluşmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki oyuncu, "Sevgilerini her zaman hissettirdiler bana. Böyle büyük bir camiadan sevgi görmek çok güzel bir şey. Geçen sene taraftarsız oynuyorduk. Bu sene maçlara taraftarın önünde çıkacağız. İnşallah çok iyi bir performans sergileyip güzel maçlar ortaya koyacağız. Geçen seneki takım arkadaşlarımla oynamak tabii ki güzel bir şey. Birbirimizi tanıyoruz. Kerem ile birlikte A Milli Takım'da oynuyoruz. Onlarla yeniden sahaya çıkmak için bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncunun sağlık kontrollerinin de tamamlandığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul