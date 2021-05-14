Halil Dervişoğlu: "Elimizden geleni yapacağız"
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Halil Dervişoğlu: "Elimizden geleni yapacağız"

Halil Dervişoğlu: 'Elimizden geleni yapacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Yeni Malatyaspor maçında ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, A Milli Futbol Takımı'na davet edilmesiyle ilgili olarak ise, "A Milli Takım bambaşka bir şey. İnşallah iyi bir dönem geçiririz" dedi.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Yeni Malatyaspor maçında ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, A Milli Futbol Takımı'na davet edilmesiyle ilgili olarak ise, "A Milli Takım bambaşka bir şey. İnşallah iyi bir dönem geçiririz" dedi.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Yeni Malatyaspor maçı öncesindeki son antrenmanda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı'na davet edilmesiyle ilgili konuşan Dervişoğlu, "Mutluyuz. A Milli Takım bambaşka bir şey. Kerem ile birlikte gidebildiğimiz için ayrıca mutluyum. İnşallah iyi bir dönem geçiririz" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor maçı için tüm takımın konsantre halinde olduğunu ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, "Heyecan var yarın için. Takım tam konsantrasyon halinde. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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