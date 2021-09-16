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Halil Dervişoğlu: "Bu sezon da gelmek isteğim yer Galatasaray'dı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Halil Dervişoğlu:

Galatasaray'ın yeni transferi milli futbolcu Halil Dervişoğlu, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen sene kiralık olarak geldim, güzel bir sezon geçirdim. Galatasaray'ı, takımı çok sevdim. Bu sezon da gelmek isteğim yer Galatasaray'dı.

Galatasaray'ın yeni transferi milli futbolcu Halil Dervişoğlu, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen sene kiralık olarak geldim, güzel bir sezon geçirdim. Galatasaray'ı, takımı çok sevdim. Bu sezon da gelmek isteğim yer Galatasaray'dı. Bunu da ifade ettim. Buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah güzel bir süreç oldu" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray yarın sahasında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon takımda güzel bir sezon geçirdiğini belirten Dervişoğlu, "Geçen sene kiralık olarak geldim, güzel bir sezon geçirdim. Galatasaray'ı, takımı çok sevdim. Bu sezon da gelmek isteğim yer Galatasaray'dı. Bunu da ifade ettim. Buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah güzel bir süreç oldu" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nda oynamasıyla ilgili olarak ise genç futbolcu, "Geçen sene beni Ümit Milli Takım'dan biliyordunuz. Galatasaray'da şans bulduğum için kendimi biraz gösterdim. Oyuncuda özgüven oluyor. A Milli Takım'a gitmek nasip oldu. İyi bir süreç geçirdiğimi düşünüyorum. İnşallah orada devam ederim. İnşallah bu sezon da devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Bu sene genç bir takım olduklarını ifade eden milli futbolcu, "Bence iyi bir şey. Çünkü çoğu oyuncu çok istekli. Böyle bir ortam birleşmeyi iyi sağladığınız zaman güzel şeyler başarabilirsiniz. Biz de ona çalışıyoruz. Birbirimize bağlanıp güzel performans göstermek için" dedi.

Lazio maçı için heyecanlı olduğunu söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "İlk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım. Takım olarak iyi konsantreyiz. Yarına hazırlandık. Yarın taraftarın önünüzde iyi performans sergileyip, inşallah galip çıkacağız. Zor bir rakip. Galatasaray olarak ne yapabileceğimizi de biliyoruz. O maça özgüvenle çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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