Halil Berk Dereli Milli Takım Yolunda

Manisaspor U14 Takımı oyuncusu Halil Berk Dereli, TFF Ege Bölge karmasına seçmelerinde gösterdiği başarıyla bölge karmasına seçildi.



Manisaspor U14 Takımı oyuncularından Halil Berk Dereli, Yusuf Adıgüzel, Mustafa Güneş geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Fedarasyonu tarafından milli takımlara oyuncu havuzu oluşturmak için gerçekleştirilen TFF Ege Bölge karması seçmelerinde Manisaspor'u temsil etti.



2004 doğumlu futbolcu Halil Berk Dereli seçmelerde gösterdiği performans ile TFF Ege Bölge karmasına seçilerek 26-30 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan bölge karmaları müsabakalarında Manisaspor'u temsil etme hakkını kazandı. - MANİSA