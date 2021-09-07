HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
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HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Göstericilerin Filistin bayrakları taşıması İsrail güçlerinin bazı göstericilere müdahale etmesi Uzlaşma Direniş Komisyonu başkanı Velid Asaf ile röportaj Göstericilerin yürüyüş yapması EL-HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'da El Halil kentinin güneyindeki Yata bölgesinde toplan...

Görüntü Dökümü:

Göstericilerin Filistin bayrakları taşıması

İsrail güçlerinin bazı göstericilere müdahale etmesi

Uzlaşma Direniş Komisyonu başkanı Velid Asaf ile röportaj

Göstericilerin yürüyüş yapması EL-HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'da El Halil kentinin güneyindeki Yata bölgesinde toplan bir grup Filistinli, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etti.

HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı

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HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri - Haberler
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