HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri
Görüntü Dökümü: Göstericilerin Filistin bayrakları taşıması İsrail güçlerinin bazı göstericilere müdahale etmesi Uzlaşma Direniş Komisyonu başkanı Velid Asaf ile röportaj Göstericilerin yürüyüş yapması EL-HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'da El Halil kentinin güneyindeki Yata bölgesinde toplan...
Görüntü Dökümü:
Göstericilerin Filistin bayrakları taşıması
İsrail güçlerinin bazı göstericilere müdahale etmesi
Uzlaşma Direniş Komisyonu başkanı Velid Asaf ile röportaj
Göstericilerin yürüyüş yapması EL-HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'da El Halil kentinin güneyindeki Yata bölgesinde toplan bir grup Filistinli, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı