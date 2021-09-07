HALİL - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri

Görüntü Dökümü: Göstericilerin Filistin bayrakları taşıması İsrail güçlerinin bazı göstericilere müdahale etmesi Uzlaşma Direniş Komisyonu başkanı Velid Asaf ile röportaj Göstericilerin yürüyüş yapması EL-HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'da El Halil kentinin güneyindeki Yata bölgesinde toplan...