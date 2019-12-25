Halil Akbunar: "Sivasspor maçına 3 puan için çıkacağız"

25.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:01

Göztepe'nin başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar, ilk yarının son haftasında oynayacakları Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Akbunar ayrıca, Göztepe formasıyla Avrupa'da mücadele etmek istediğini ifade etti.



Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında lider Sivasspor'a konuk olacak olan Göztepe'de hazırlıklar sürüyor. Göztepe'nin başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı gol atan Akbunar, attığı golle takımına hem 3 puanı getirdi hem de Göztepe'nin Bornova Stadyumu'nda oynadığı son maçın kapanış golünü attı.



Bununla ilgili gelen bir soruyu cevaplayan Akbunar, "Elazığspor maçıyla Bornova Stadyumu'nun açılış golünü atmıştım. Stadyumun bizim için olan kapanış golü de bana nasip oldu. Bunun için de mutluyum, benim için güzel bir hatıra oldu. Özellikle de 3 puanı getiren golü attığım için mutlu oldum. Galatasaray maçının zor olacağını bekliyorduk ama 3 puan için sahaya çıkmıştık. Bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz, bizim için her şey güzel gidiyor" dedi.



"Sivasspor maçına 3 puan için çıkacağız"



Ligde ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaşacakları Sivasspor maçını da değerlendiren Akbunar, "Sivasspor maçı öncesi eksiklerimiz var ama onların yerine de alternatif oyuncularımız var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sivasspor maçına da 3 puan için çıkacağız ve Sivas'tan galibiyetle ayrılacağımızı da düşünüyorum. Galibiyet almasak da iyi bir oyun çıkaracağımızı düşünüyorum. Hedefimiz yukarıya oynamak. Ligde çıkabildiğimiz kadar üst seviyeye çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Göztepe formasıyla Avrupa'da oynamak istiyorum"



Akbunar son olarak, yeni açılacak stadyumları olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için de şunları söyledi:



"Beşiktaş maçıyla da yeni stadımızın açılışını yapacağız. Bu yönüyle de güzel bir olay olacak. Yeni stadımızda iyi oyunla inşallah Beşiktaş'a karşı da 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum. Göztepe formasıyla Avrupa'da oynamak istiyorum, önceliğim budur."



Halil Akbunar'ın röportajı sırasında takım arkadaşları Serdar Gürler ve Berkan Emir, başarılı futbolcunun dikkatini dağıtmaya çalıştı. Röportaj bitiminde mikrofonu eline alan futbolcuların Akbunar'a soru sorması sırasında eğlenceli anlar yaşandı. - İZMİR

Kaynak: İHA