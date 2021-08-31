Halil Akbunar, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı
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Halil Akbunar, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Halil Akbunar, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Halil Akbunar'ın A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Halil Akbunar'ın A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için İstanbul'da kampa giren ay-yıldızlı ekipte Halil Akbunar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Milliler, G Grubu'nda 1 Eylül'de İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Halil Akbunar, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı - Haberler Spor
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