Halil Akbunar, 4 yıl daha Göztepe'de
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Halil Akbunar, 4 yıl daha Göztepe'de

Halil Akbunar, 4 yıl daha Göztepe'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Göztepe, futbolcusu Halil Akbunar'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı.

Göztepe, futbolcusu Halil Akbunar'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunun kadrosu için yapılan transfer çalışmaları kapsamında, iç transferde önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, alt yapısından yetiştirdiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Akbunar, kendisini 5 yıl daha sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte attı.

2025-2026 sezonu sonuna kadar Göztepe'de

2012 yılında 2. Lig'deyken Göztepe'de profesyonel olan Halil Akbunar, bu tarihten sonra sarı-kırmızılı formasıyla çıktığı 276 resmi maçta 44 gol 45 asistlik performans sergiledi. Akbunar, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de 40 maçın tamamında forma giyerken 9 gol, 13 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Türkiye A Milli Futbol Takımı da çağırılmıştı. Transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Akbunar, attığı imzayla Göztepe ile olan sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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