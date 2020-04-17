"Halikarnas Balıkçısı" 130. doğum gününde anıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Halikarnas Balıkçısı" olarak bilinen gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı, 130. doğum gününde anıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Halikarnas Balıkçısı" olarak bilinen gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı, 130. doğum gününde anıldı.

Kabaağaçlı'nın Gümbet'teki mezarı başında düzenlenen törene, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ile Cevat Şakir Mahallesi Muhtarı Göksel Çamlı katıldı.

Her yıl öğrenciler ve vatandaşların da hazır bulunduğu tören, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında az katılımla gerçekleştirildi.

Törende, Kabaağaçlı'nın mezarına çelenk konulduktan sonra dualar okundu.

Aras, burada yaptığı konuşmada, hayatının önemli bölümünü ilçede geçiren Kabaağaçlı'nın, Bodrum'un kültürü ve tarihine değer kattığını söyledi.

Kabaağaçlı'yı unutmadıklarını ifade eden Aras, kendisini şükran ve minnetle andıklarını kaydetti.

Kaynak: AA