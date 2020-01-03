Halife Hafter güçleri Libya halkını Türk birliklerine karşı silahlanmaya çağırdı

03.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:09

Trablus hükümetine destek için Libya'ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter yanlıları sivillerin Türk Ordusu'na karşı silahlanması çağrısında bulundu.



Twitter üzerinden yapılan paylaşımda General Hafter'e bağlı güçler halkın vatanını koruması için silahlanmasının bir "zorunluluk" olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle