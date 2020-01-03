Halife Hafter güçleri Libya halkını Türk birliklerine karşı silahlanmaya çağırdı
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Halife Hafter güçleri Libya halkını Türk birliklerine karşı silahlanmaya çağırdı

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda General Hafter'e bağlı güçler halkın vatanını koruması için silahlanmasının bir "zorunluluk" olduğunu belirtti

03.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:09
Halife Hafter güçleri Libya halkını Türk birliklerine karşı silahlanmaya çağırdı

hükümetine destek için 'ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri yanlıları sivillerin Türk Ordusu'na karşı silahlanması çağrısında bulundu.


Twitter üzerinden yapılan paylaşımda General Hafter'e bağlı güçler halkın vatanını koruması için silahlanmasının bir "zorunluluk" olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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