Halife Hafter 7 milyonluk Libya'ya  12 milyonluk 3 şehir vadetti.
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Halife Hafter 7 milyonluk Libya'ya  12 milyonluk 3 şehir vadetti.

Halife Hafter 7 milyonluk Libya'ya  12 milyonluk 3 şehir vadetti.
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

LİBYA Mutabakat Hükümeti'ne karşı mağlubiyet yaşayan ülkenin doğusunda varlığını sürdürmeye çalışan Halife Hafter'in, yaptığı açıklamalarla çevresindekileri akıl sağlığı konusunda şüpheye düşürdüğü ortaya çıktı.

–LİBYA Mutabakat Hükümeti'ne karşı mağlubiyet yaşayan ülkenin doğusunda varlığını sürdürmeye çalışan Halife Hafter'in, yaptığı açıklamalarla çevresindekileri akıl sağlığı konusunda şüpheye düşürdüğü ortaya çıktı.  DHA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre geçtiğimiz günlerde yaralanan milisler ve hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle bir toplantı yapan Hafter, 7 milyon nüfusa sahip Libya'da, 12 milyon kişinin barınacağı 3 şehir inşa edeceği  vaadinde bulundu.  Üstelik bu 3 şehri Bingazi bölgesinde inşa edeceğini söyleyen Hafter, yaralanan milisler ve ölenlerin ailelerine bu şehirlerde 20 bin ev tahsis edileceğini de açıkladı.

"LİBYA NÜFUSUNUN İKİ KATI BÜYÜKLÜKTE 3 ŞEHİR KURACAK"

Hafter'in Libya nüfusunun yaklaşık 2 katı büyüklükte 3 şehri bir seçim vaadi olarak açıkladığı belirtildi. Hafter'in akıl dışı açıklamalarının son dönemde sık tekrarlandığı değerlendirmesi yapan güvenilir kaynaklar, taraftarlarının da vaadlerinin tutarsız olduğunun farkına olduğunu belirtti. Öte yandan, Libya Yüksek Devlet Konseyi üyesi Abdurrahman Shater'in de, Hafter'in yaşlılık belirtileri göstermesi nedeniyle emekliliğe sevk edilmesinin istendiği iddialarını dile getirdiği öğrenildi. 7 milyon nüfusa sahip Libya'da 12 milyon kişiye yeni bir şehirler kurma vaadinin bu durumun  açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Hafter'in insani projelerle hem halkın hem de ağır kayıplar veren milislerinin gönlünü alma çabasında olduğu değerlendirmesi yapan kaynaklar,  bu şekilde bölgede yitirdiği desteği yeniden kazanma çabasında olduğu yorumu yaptı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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