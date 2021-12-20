Halifax: İngiltere'de konut fiyatlarındaki sert yükseliş eğiliminin 2022'de sona ermesi bekleniyor

İngiliz konut kredi finansman kuruluşu Halifax, İngiltere'de konut fiyatlarındaki sert yükseliş eğiliminin 2022'de sona ermesinin beklendiğini duyurdu.

Halifax'ten yapılan açıklamada, konut sektörüne ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde talep artışı nedeniyle konut fiyatlarında görülen sert yükseliş eğiliminin önümüzdeki yıl sona ermesinin beklendiği belirtilen açıklamada, konut fiyatlarında 2022'de yıllık bazda yaklaşık yüzde 1 seviyesinde artış görülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, 2021'de ülkede konut fiyatlarındaki yıllık artış beklentisinin yüzde 1 olduğu, bunun gerçekleşmesi halinde 2012'den bu yana en düşük yıllık bazlı artış olarak kayıtlara geçeceği bildirildi.

Salgın döneminde değişen ihtiyaçların farklı konut tercihlerine olan talebi artırdığı, İngiliz hükümeti politikalarının sektörü desteklediği belirtilen açıklamada, ülkede konut fiyatlarında bu yıl yüzde 8 seviyesinde artış kaydedildiği aktarıldı.

Açıklamada, salgının ülkenin farklı bölgeleri ve yaş grupları arasında gelir dağılımı dengesizliğini artırdığı, bu nedenle kaliteli ve uygun fiyatlı konut seçeneklerine olan ihtiyacın daha da önem kazandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halifax Direktörü Russel Galley, "Enflasyondaki artış doğrultusunda faizlerin de artabileceği yönündeki beklenti, konut sektörüne olan devlet desteğinin azalması ve hanehalkı bütçesinin baskılanması nedeniyle 2022 yılında konut fiyatlarındaki artışın dikkate değer şekilde azalması bekleniyor." ifadesini kullandı.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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