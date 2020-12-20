Halide Edip Adıvarspor: 4-0
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Halide Edip Adıvarspor: 4-0

20.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:16
Halide Edip Adıvarspor: 4-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Metin Yalçın (xx), Aykut Yılmaz (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xxx) - Serhat (xx), Hayrullah (xxx), Sabri (xxx), Mehmet Sacit (xx), Berkay (xxx) (Dk. 83 Kutay), Fatih (xxx) (Dk. 89 Turgay), Cemal (xx), Yakup (xxx) (Dk. 83 Yasin), Anıl Gir (xx) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Metin Yalçın (xx), Aykut Yılmaz (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xxx) - Serhat (xx), Hayrullah (xxx), Sabri (xxx), Mehmet Sacit (xx), Berkay (xxx) (Dk. 83 Kutay), Fatih (xxx) (Dk. 89 Turgay), Cemal (xx), Yakup (xxx) (Dk. 83 Yasin), Anıl Gir (xx) (Dk. 59 Anıl Arıcıoğlu xxx), Ali Han (xxx) (Dk. 88 Bülent)HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Tunahan (x) - Çağatay (x) (Dk. 90 Recep), Erdem (xx), Necati (x), Şemsettin Ender (xx), Sezer (x) (Dk. 37 Murat x), Oğuz (xx), İbrahim Serdar (x) (Dk. 81 Alparslan x), Marlon Bülent (xx), Said Can (x), Tugay (x)GOLLER: Dk. 22 Ali Han, Dk. 35 ve Dk. 81 Yakup, Dk. 64 Anıl Arıcıoğlu (Fethiyespor)SARI KARTLAR: Berkay (Fethiyespor), Necati (Halide Edip Adıvarspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Fethiyespor, evinde Halide Edip Adıvaspor'u da farklı yenerek koltuğunu korudu: 4-0.

Son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alırken, bu sezon evinde çıktığı 7'nci karşılaşmayı da kazanan Muğla temsilcisinin gollerini 22'nci dakikada Ali Han, 35 ve 81'inci dakikalarda Yakup ile 64'üncü dakikada Anıl Arıcıoğlu attı. Bu skorla Fethiyespor puanını 26'ya çıkardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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